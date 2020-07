Parchim

Bei einem Auffahrunfall in Parchim am Montagnachmittag ist ein Kleinkind leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein Auto in der Ludwigsluster Straße verkehrsbedingt auf zwei haltende Autos aufgefahren. Es entstand ein Schaden von circa 10 000 Euro.

Das verletzte Kind wurde nach Angaben der Polizei vor Ort medizinisch behandelt.

Von OZ