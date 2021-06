Parchim

In Parchim hat ein mit 500 Kästen Bier beladener Lastwagen die Hälfte seiner Ladung verloren und so stundenlang den Verkehr blockiert. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag erklärte, schleuderten die Radler- und Bierflaschen am Montagabend in einer Kurve vor der Stadthalle auf Straße und Gehweg. Als der 30-jährige Fahrer das merkte und stoppte, drohte auch die restliche Ladung vom Sattelauflieger zu stürzen. 

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach ersten Untersuchungen waren die Kästen mit rund 10.000 Flaschen falsch gestapelt, dazu mangelhaft gesichert und der Lkw war zu schnell Richtung Autobahn unterwegs. Feuerwehr und Stadtbauhof rückten an, um alles wieder freizuräumen. Der Sattelzug-Lkw müsse nun erst umgeladen werden, bevor er weiterfahren dürfe, hieß es. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt, der Fahrer war nicht betrunken, hieß es.

Von RND/dpa