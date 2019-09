Schwerin

Gegen 16 Uhr ereignete sich am Sonnabend ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Werderstraße/ Walther-Rathenau-Straße in Schwerin. Laut Polizei fuhr ein 48-jähriger Mercedes-Fahrer die Werderstraße in Richtung Güstrow entlang. „Beim Überqueren der Kreuzung kam es zu einem Zusammenstoß mittig der Kreuzung mit dem Audi einer 28-jährigen Verkehrsteilnehmerin, welche aus der Knaudtstraße geradeaus weiter in die Walther-Rathenau-Straße fahren wollte“, sagte ein Sprecher der Polizei.

Der Mercedes-Benz kollidierte mit der rechten Fahrzeugseite des Audis, wodurch dieser an einem Ampelmast zum Stehen kam. Durch die Kollision wurden beide beteiligte Personen schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in die Helios Kliniken Schwerin gebracht.

Polizei bittet um Hinweise

Es entstand ein Sachschaden von circa 50.000 Euro. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang wird die Kriminalpolizei übernehmen.

Aufgrund der unklaren Unfallursache bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen? Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier unter der Telefonnummer 0385 5180-2224 oder jede andere Polizeidienststelle sowie die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Von RND/kha