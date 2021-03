Am Donnerstag hat eine 63-jährige Frau in Schwerin ein Kind angefahren. Laut Polizei soll der Junge rückwärts auf die Straße getreten sein. Die Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

