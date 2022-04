Vellahn

Nach einem hinterhältigen Angriff ist ein Mann in Vellahn im Landkreis Ludwigslust-Parchim am Mittwochnachmittag mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Polizei fahndet nach dem noch flüchtigen Täter.

An einer Tankstelle in Vellahn schlug ein noch Unbekannter einem 33-jährigen Mann hinterrücks auf den Kopf. Das Opfer sein dann nach Aussagen von Zeugen plötzlich zu Boden gegangen. Er wurde mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Nachdem der Mann wieder zu sich kam, sagte er gegenüber der Polizei aus, dass er sich den Vorfall weder erklären könne, noch sich an Einzelheiten erinnere.

Der Tatverdächtige flüchtete mit einem Auto vom Gelände der Tankstelle. Da viele Zeugen den Vorfall beobachtet hatten, hat die Polizei sowohl eine detaillierte Personsbeschreibung sowie auch Angaben zum Fluchtfahrzeug. Sie ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Von Sebastian Drewelow