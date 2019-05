Vellahn

Die Polizei fahndet weiterhin nach der seit Dienstag vermissten 14-jährigen Laura Marie Bennühr aus Vellahn. Neuesten Erkenntnissen zufolge ist das Mädchen in Begleitung des 18-jährigen Matthias Inwinkl.

Bei dem aus Österreich stammenden Inwinkl handelt es sich um einen Bekannten der 14-Jährigen, der ebenfalls vermisst wird. Weiteren Erkenntnissen zufolge sind beide am späten Dienstagnachmittag mit dem Zug von Boizenburg nach Hamburg gereist. Möglicherweise sind sie von dort aus in andere öffentliche Verkehrsmittel umgestiegen und in unbekannte Richtung weitergefahren.

Aufenthaltsort unbekannt

Der genaue Aufenthaltsort der beiden Vermissten ist derzeit nicht bekannt. Aus diesem Grund hat die Polizei eine bundeweite Vermisstenfahndung eingeleitet. Bekannt ist indes, dass der 18-jährige Inwinkl als psychisch instabil gilt und sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet.

Die 14-jährige Laura Marie Bennühr ist 165 cm groß und schlank. Sie trägt mittelblondes, schulterlanges Haar und eine Brille. Sie ist mit einer schwarzen Kapuzenjacke und schwarzen Turnschuhen der Marke Adidas bekleidet.

Polizei bittet um Hinweise

Zudem führt sie eine schwarze Sporttasche mit sich. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe! Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Laura Marie Bennühr bzw. des 18-jährigen Matthias Inwinkl nimmt die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847/ 6060) oder die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock unter dem Notruf: 110 entgegen.

