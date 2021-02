Boizenburg

Das 16-jährige Mädchen aus Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim), das seit Anfang Februar vermisst worden war, ist wieder aufgetaucht. Wie die Polizei sie sich selbst in einer behördlichen Einrichtung in Berlin gemeldet. Das Mädchen, das eigentlich in einem Heim für betreutes Wohnen in Boizenburg lebt, ist wohlauf.

Von OZ