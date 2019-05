Die seit Dienstag vermisste 14-Jährige aus Vellahn (Ludwigslust-Parchim) ist wieder da. Sie hat sich am Samstag bei der Polizei in Hamburg gemeldet. Auch ihr 18-jähriger Begleiter wurde aufgegriffen. Jetzt will die Polizei die Umstände des Verschwindens klären.