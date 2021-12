Schwerin

Der junge Mann, der am Montag in Schwerin verschwunden war, ist laut Polizei wohlbehalten aufgefunden worden. Wie die Beamten mitteilten, war er bereits am Dienstagabend wieder aufgetaucht. Er war dringend auf Hilfe angewiesen, weshalb die Beamten mit Hilfe der Öffentlichkeit nach ihm suchten.

Von OZ