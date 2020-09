Lübtheen

Die Polizei hat am Sonntagabend einen 82-jährigen vermissten Rentner in Lübtheen gefunden. Nach dem Verschwinden des Mannes am Nachmittag suchte die Polizei mit Streifenwagen, Fährtenhund und Polizeihubschrauber, doch erst nach einem Zeugenhinweis, konnten die Beamten den Vermissten finden.

Sie suchten den Bereich mit einem Hubschrauber und einer Wärmebildkamera ab. Der Rentner war in einem Gebüsch an einem Feldweg zwischen Lübtheen und Probst Jesar. Er war ansprechbar aber völlig desorientiert und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Von OZ