Schwerin/Rostock

Lauren Barfield hat die US-Wahlnacht nicht vor dem Fernseher erlebt. „Ich war nach dem Trainingstag sehr müde und bin zeitig schlafen gegangen“, erzählt die 30-jährige Spielerin vom SSC Palmberg Schwerin. Das Zwischenergebnis, das sich am Mittwochmittag abzeichnet, bezeichnet die Profi-Volleyballerin als spannend und interessant. „Wenngleich Joe Biden vorn liegt. Es ist noch nicht entschieden. Man muss die Auszählung aller Briefwahlstimmen abwarten“, warnt die US-Amerikanerin vor zu eiligen Schlüssen.

Barfield, die seit 2011 in Europa lebt und arbeitet, möchte nicht konkret sagen, für wen sie bei ihrer Briefwahl gestimmt hat. Muss sie auch nicht. Denn wenn die studierte Soziologin über ihre Ideen des gesellschaftlichen Miteinanders in den Staaten spricht, wird deutlich, wem ihre Sympathien und wahrscheinlich ihre Stimme gehören.

Anzeige

Nicht nur der Präsident trifft die Entscheidungen

„Ich wünsche mir eine Gesellschaft, in der sich die unterschiedlichen ethnischen Gruppen mit Achtung und Respekt begegnen. Ein Land, in dem Meinungsfreiheit und Demokratie – die guten Dinge – herrschen“, sagt sie. Wenn sie eines Tages nach den Ende ihrer sportlichen Karriere in ihre Heimat zurückkehrt, möchte sie ein geeintes und kein gespaltenes Land erleben, sagt die Afroamerikanerin.

Barfield, die an der Pazifikküste in Tacoma im Bundesstaat Washington geboren wurde und deren Familie dort lebt, ist davon überzeugt, dass die Entscheidungen in ihrem Heimatland nicht ausschließlich vom Präsidenten gefällt werden. „Es ist einfach, sich allein auf den Präsidenten zu fokussieren. Die Politik in den Staaten ist aber vielfältiger, als es viele Menschen in Europa im Moment glauben.“

Mehr lesen:

Barfield, die 2012 zunächst in Österreich und Polen und seit 2016 in der Bundesliga für den SSC Palmberg Schwerin auf Punktejagd geht, hat in ihrem persönlichen Umfeld in den zurückliegenden Jahren keine außergewöhnlichen Veränderungen wahrgenommen. Mindestens einmal im Jahr ist sie nach dem Abschluss der Bundesliga-Saison für mehrere Wochen in die USA zurückgekehrt.

Der Sportlerin fällt es schwer, Dinge zu benennen, die sich verändert haben. „Als ich das Land verlassen habe, war ich fast noch ein Teenager. Natürlich hat sich in dieser Zeit etwas verändert. Mir erscheint es so, als wären die Gräben zwischen dem rechten und dem linken Lager tiefer geworden“, sagt sie.

OZ-Umfrage: US-Wahl: Trump gegen Biden – wen würden Sie wählen?

Um daran etwas zu verändern, seien Mitgefühl und Empathie gefragt, meint Lauren Barfield und bedauert: „In der Schule werden solche wichtigen Dinge des Umgangs miteinander nicht unterrichtet.“ Vielleicht würde aber genau das helfen, damit sich die politischen Lager gegenseitig zuhören und respektieren.

Von Christian Lüsch