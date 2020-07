Von Dümmer bis Kummer: Acht lustige Ortsnamen in MV – und was dahinter steckt

Ludwigslust/Rügen

Dümmer, Patzig und Kummer – manche Ortsnamen können schon zum Schmunzeln anregen. Aber sind die Menschen in MV wirklich auch dümmer, patziger oder trauriger? Keine Sorge – dieses Vorurteil ist natürlich unbegründet. Denn die Namen basieren auf uralter Ortsgeschichte, meist stammen sie aus der slawischen oder plattdeutschen Sprache.

Die OZ hat gefragt, wieso diese Gemeinden und Ortsteile so heißen, wie sie eben heißen. Dabei stellte sich auch heraus, warum sich ein Rundblick in Siehdichum durchaus lohnen kann und warum es bei Bad Sülze nicht ums Fleisch geht.

Dümmer

Dümmer geht’s nimmer – auch nicht in der Gemeinde Dümmer, die etwa 14 Kilometer von der Landeshauptstadt Schwerin entfernt liegt. Lachend stellt Bürgermeisterin Anke Gräber klar: „Nein, wir sind hier natürlich nicht alle dümmer“. Der Intelligenzquotient der Einwohner lässt sich als Indiz – bei der Spurensuche nach der Namensherkunft – also schon mal streichen.

Gräber wohnt bereits ihr ganzes Leben lang in Dümmer und musste schon vielen Neugierigen Rede und Antwort stehen. Die Eiszeit und der nahe gelegene Dümmer See geben mehr Aufschluss. Slawische Stämme siedelten nach der Eiszeit immer wieder in der Nähe des Sees. „ Dümmer kommt von ,domare’ aus dem Slawischen“, löst Gräber das Rätsel auf. Die Wortbedeutung bezieht sich auf Haus und Ruhm. Im Jahre 1230 wurde Dümmer zum ersten Mal urkundlich erwähnt.

Rom

Wer hätte das gedacht? Auch in MV gibt es ein Rom ( Landkreis Ludwigslust-Parchim). Im Vergleich zu seinem berühmten italienischen Pendant mit weit über zwei Millionen Einwohnern zählt das mecklenburgische Rom nur etwa 800 Einwohner. Schön ruhig ist es hier zudem – statt Kolosseum gibt es eine Fachwerkkirche aus dem 17. Jahrhundert zu bestaunen. Der Name geht aus dem slawischen „ Rome“ hervor und bezieht sich auf den damaligen Vermieter.

Ob es da auch mal zu Verwechslungen bezüglich der Adresse kommt? „Das passiert immer mal wieder“, äußert sich Bürgermeister Dr. Volker Toparkus. Wer mehr über die Dorfgeschichte wissen will: Es gibt sie auch im Taschenbuch-Format. Toparkus legt allen Interessenten „Schweig mir von Rom“ - geschrieben von Horst Klawuhn ans Herz.“

Patzig

Sind hier etwa alle patzig? Das kann Bürgermeisterin Irit Vollbrecht zumindest nicht von den Einwohnern ihrer Gemeinde behaupten. „Die Älteren sprechen den Namen eher „Prasch“ aus, erklärt sie. Das ist schon näher am Ursprungswort „Pyask“ – welches so viel wie Sandfläche oder sandige Gegend bedeutet.

Eine Sandkuhle und etwas Kies weiß Iris Vollbrecht zumindest zu bestätigen. Ein uraltes Gedicht erzählt von der slawischen Siedlung, die dort um 1232 erst mal urkundlich erwähnt wurde. Patzig findet man auf der Insel Rügen, etwa sechs Kilometer nördlich vom Ortsteil Bergen auf Rügen.

Siehdichum

Was wie ein ernst zu nehmender Aufruf klingt, soll auch tatsächlich zur Namensgebung des Ortsteils Siehdichum von Penzlin beigetragen haben. „So besagt es zumindest die Legende“, schildert Bürgermeister Sven Flechner. Um die Adelsgeschichte ranken sich zahlreiche Mythen. Als Vorwerk war das Gut Siehdichum auf einer hügeligen Anhöhe gelegen. Auf dieser soll einst der Gutsbesitzer, Baron von Maltzan, mit seinem Sohn gestanden haben und zu ihm gesagt haben: „Sieh dich um, alles was du siehst gehört dir“.

Sich mal etwas genauer im Ort um zu sehen soll sich lohnen, beteuert Flechner. Die ideale Lage und die schöne Aussicht seien definitiv einen Blick wert. Denn Penzlin hat mehr als Adelsgeschichten auf Lager. Von Aberglaube und Zaubereigeschichten kann man im Hexenmuseum noch viel mehr erfahren.

Kakeldütt

Wer ein Ortsschild von Kakeldütt finden will – der kann lange suchen. „Das existiert so nämlich gar nicht“, erklärt Verwaltungsbeamtin Karola Kahl. Bei Kakeldütt handelt es sich wohl um eine winzige Siedlung in der Stadt Mirow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Dennoch – auch der Ursprung des Namens klingt schon sehr besonders. „hoholu“ ist aus dem Altslawischen und heißt übersetzt „Strudel“ oder „Wirbel“. Der alte Ortsteilname „ Blankenförde-Kakeldütt“ zu dem der Mini-Ort gehört, ist heute aber nur noch unter Blankenförde bekannt.

Kummer

Der Ort Kummer hört sich trauriger an, als er ist und liegt auch nur 14,8 Kilometer entfernt vom Ortsteil Jammer. Aber von wegen Trübsal blasen! „Das ist ein sehr schönes Dorf“, meint Anke Ballhorn, Leiterin der Stadtbibliothek Ludwigslust. Na dann ist ja alles Friede, Freude, Eierkuchen und es kann weiter gehen in Richtung Sorgenlos. Gibt es auch wirklich – als Ortsteil von Peenemünde.

Bad Sülze

Bei Bad Sülze ( Landkreis Vorpommern-Rügen) muss ich natürlich sofort an die leckere Fleischsülze denken. Aber es kann ja nicht immer nur ums Essen gehen. Auch Bürgermeisterin Doris Schmutzer musste schon viele eines Besseren belehren: „Die Sülze hat damit nichts zu tun. Das hängt eher mit dem Salz zusammen“, erklärt Doris Schmutzer. Genauer gesagt, mit der Salzgewinnung an den Solequellen vor Ort. Wer das Plattdeutsche herausgelesen hat, liegt damit goldrichtig. Der heutige Name lief seit dem Mittelalter durch mehrere Phasen – Sulte, Sulten, Sülte. Am Ende der Reise gewann dann aber doch Sülze. Etwas zum Bedauern von Schmutzer: „Das Alte hört sich in meinen Ohren schöner an. So würde man den Ort auch leichter mit dem Salz in Verbindung bringen“.

Schmatzin

Mmmh! Wer schmatzt denn da in Schmatzin? Falls dort tatsächlich jemand laut vor sich hin mampft, war er zumindest nicht der Grund für diesen Ortsnamen. Viel eher rührt der Name aus slawischen Gründungszeiten her und bedeutet „ Tannenbusch“.

Von Anna-Katharina Fischer