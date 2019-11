Boizenburg

In Boizenburg ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am frühen Montagabend ein Fahrradfahrer von einem Auto erfasst worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr in der Theodor- Körner- Straße. Der 70-jährige Fahrradfahrer wurde dabei leicht an der Schulter sowie am Knie verletzt. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Autofahrer die Vorfahrt missachtet hat. Jedoch dauern die Ermittlungen zur genauen Unfallursache noch an.

Von OZ