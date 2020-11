Warlow/Wöbbelin

Unbekannte Täter sind am Montag trotz der Anwesenheit der Bewohner in zwei Häuser in Warlow und Wöbbelin ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) geschlichen und nach Wertgegenständen gesucht. Der Polizei zufolge gelangten sie durch die geschlossenen aber nicht verschlossenen Türen ins Haus.

In beiden Fällen wurden die Täter von den Bewohnern bemerkt, worauf die Unbekannten aus den Häusern liefen und in einem grünen Kleintransporter mit Hamburger Kennzeichen flüchteten. In einem der beiden Fälle stahlen die Täter ein Portemonnaie mit mehreren Hundert Euro Bargeld.

Anzeige

Polizei sucht nach Hinweisen

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor diesen Dieben und hat die Ermittlungen aufgenommen. Es wird um Hinweise zu den Tatverdächtigen sowie zum Tatfahrzeug gebeten. Möglicherweise sind die beiden Männer oder der Kleintransporter andernorts bereits aufgefallen oder haben sich verdächtig gemacht.

Lesen Sie auch

Von OZ