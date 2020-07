Was Innenminister Caffier vom verrückten Airbeat-Video der Polizei hält

Rostock

Es sollte ein lustiges, fröhliches Party-Video werden, das die Polizei aus Ludwigslust über das dieses Jahr leider ausgefallene Airbeat One Festival gedreht und bei Twitter veröffentlicht hat. Nicht jeder teilt jedoch offenbar den Humor der Polizisten, wie viele negative Reaktionen im Internet zeigen.

Zu den Kritikern zählt auch einer, der bei der Polizei durchaus etwas zu sagen hat: Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier ( CDU). Der sagte jetzt gegenüber dem NDR, der Party-Clip gehe ihm zu weit. Er sei zwar sicher gut gemeint gewesen, entspreche aber nicht den Vorstellungen des Innenministeriums. Polizeiarbeit sehe anders aus, meint Caffier. Das Thema müsse intern aufgearbeitet werden.

Polizisten huldigen mit Video Airbeat One Festival

Was hat es mit dem Video auf sich? Am 8. Juli hätte das Airbeat One-Festival auf dem Flugplatz in Neustadt-Glewe ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) begonnen. Zehntausende Besucher feiern hier normalerweise zu elektronischer Musik. Das Festival wurde wegen Corona jedoch abgesagt – und damit auch der Polizei-Einsatz.

Um gemeinsam in Erinnerung zu schwelgen und die Zeit bis zum nächsten Jahr etwas zu verkürzen, haben die Beamten der Polizei Ludwigslust kurzerhand ein Video gedreht – und dieses am Mittwoch auf ihren sozialen Kanälen geteilt.

Die Reaktionen haben die Polizei „sensibel“ gemacht

In den sozialen Netzwerken kommt das Video bei vielen gut an, doch nicht alle sind begeistert. Einige Nutzer kritisieren, dass es sich bei dem Video um Werbung handeln würde und dass mit Dreh und Schnitt „Steuergelder verbrannt“ worden wären.

Die Negativkommentare, insbesondere auf Twitter, habe die Polizisten „sensibel gemacht“, wie es aus der Pressestelle der Beamten in Ludwigslust heißt. Man wollen künftig genauer prüfen, ob Videos dieser Art tatsächlich geeignet sind, um polizeiliche Anliegen deutlich zu machen.

Von amü