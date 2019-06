Schwerin

Schlechter Musikgeschmack ist manchmal eben doch strafbar: Ein 18-Jähriger hat am Pfingstmontag in der Regionalbahn von Schwerin nach Berlin sexistische und beleidigende Lieder abgespielt und laut mitgesungen. Als sich zwei Frauen darüber beschwerten, begann er nach Polizeiangaben damit, sie zu bespucken und zu bedrohen. Die hinzugerufene Polizei leitete ein Verfahren wegen Beleidigung und Bedrohung ein. Der Zug kam wegen des Vorfalls 80 Minuten zu spät am Zielort an.

OZ