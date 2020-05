Parchim

Eine Radfahrerin ist am späten Donnerstagnachmittag von einem Auto in Parchim erfasst worden. Sie wurde dabei leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, habe der Fahrer an einer Einmündung in der Karl- Liebknecht- Straße die Frau übersehen.

Als die 70-Jährige wollte den Radweg überqueren und wurde von dem Auto erfasst. Sie zog sich dabei eine Beinverletzung zu. Nach Aussagen des Fahrers, sei seine Sicht wegen der tief stehenden Sonne eingeschränkt gewesen.

Anzeige

Lesen Sie auch:

Weitere OZ+ Artikel

Von OZ