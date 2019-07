Horst

In der Nähe von Boizenburg ist es am Montag zu einem Waldbrand gekommen. Wie die Polizei mitteilte, stehen bei Horst aktuell etwa vier Hektar Wald in Flammen.

Die Feuerwehren aus der Region befinden sich bereits im Löscheinsatz und versuchen, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Gefahren für Anwohner bestehen derzeit nicht, so die Beamten.

Riesiger Waldbrand in Lübtheen

Nur 30 Kilometer entfernt wütet bei Lübtheen aktuell der größte Waldbrand in der Geschichte des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Etwa 400 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Bundeswehr kämpfen gegen die Flammen. Einige Dörfer wurden bereits evakuiert.

Zur Galerie Ein erneutes Feuer auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz in Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hält die Region in Atem.

RND/sal