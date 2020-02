Wenig Luxus und kein Sauerkraut: So reisen die US-Soldaten durch MV zur Nato-Übung

Rostock

„Ich liebe Deutschland“, sagt First Lieutenant Joshua Sembrano (25) mit einem breiten Lächeln. Der junge Offizier der US-Armee steht vor einer deutschen und einer amerikanischen Flagge am Eingang der Ernst-Moritz-Arndt-Kaserne in Hagenow ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) und strahlt in die Kameras.

Letztes Jahr war er schon einmal im Land, privat in Berlin. „Der Weihnachtsmarkt war toll“, schwärmt er. Jetzt ist Sembrano wieder da, in Uniform. Am Abend zuvor ist er das erste Mal in seinem Leben über die deutsche Autobahn gefahren. Die vielen vorbeirasenden Auto haben ihn mächtig beeindruckt.

First Leutenant Joshua Sembrano von der US Army Quelle: Gerald Kleine Wördemann

Donnerstagabend ging es für den Soldaten aus New Jersey dann erneut auf die Autobahn: Mit seinen 117 Kameraden absolvierte er die nächsten Etappe, mehr als 200 Kilometer nach Torgelow. Sembranos Brigade ist normalerweise in Fort Stewart bei Jacksonville im Süden der USA stationiert. Am Mittwoch setze sich seine Truppe in Amerika ins Flugzeug. Ziel war eine der größten Militäraktionen der vergangenen Jahre.

Insgesamt 20 000 Soldaten der 3. Infanterie-Division werden bis zum 6. März für die Übung „Defender Europe 2020“ nach Europa verlegt. Sembranos Logistik-Brigade ist ein kleiner Teil davon. 1700 US-Soldaten fahren über MV ins Manövergebiet. Die eigentlichen Übungen finden in Polen und im Baltikum statt.

Präsenz zeigen im angespannten Ostseeraum

„Es ist eine gute Gelegenheit, mit anderen Nato-Verbündeten zu trainieren“, erklärt der junge Soldat ein wenig staatsmännisch. Die sandfarben lackierten Jeeps und Laster der Brigade sind mit dem Schiff über den Atlantik nach Bremerhaven gekommen.

Zur Galerie Auf dem Weg zur Nato-Großübung „Defender Europe 2020“ im Baltikum passieren rund 1700 der insgesamt 20 000 US-Soldaten das Land MV. Sie Army macht in den Kasernen in Torgelow und Hagenow Rast.

Die USA und die Nato zeigen Präsenz im angespannten Ostseeraum. Obwohl es keine offizielle Nato-Übung ist, wirkt es ein bisschen so, als wolle das Bündnis beweisen, dass es nicht „hirntot“ ist, wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron unlängst behauptete. „Es ist eine Sache, so etwas zu planen, und eine ganz andere, es durchzuführen“, sagt Ulrich Metzler, Sprecher des Landeskommandos MV der Bundeswehr.

Mit den Feldjägern durch Hamburg

Damit auf der deutschen Autobahn nichts schiefgeht, begleiten Feldjäger die durchreisenden US-Soldaten. „Es hat bisher alles reibungslos funktioniert“, sagt Feldjäger Ferdinand Storm. Nur einmal gab es eine kurze Fahrzeugpanne. Im unübersichtlichem Hamburg fuhr ein Auto der Bundeswehr vorneweg, damit kein US-Soldat in der Alstermetropole verloren geht.

Ferdinand Storm, Feldjäger bei der Bundeswehr Quelle: Gerald Kleine Wördemann

Auf Sauerkraut und Würstchen bei der Ankunft freute sich Leutenant Sembrano vergeblich. Die Amerikaner bringen ihr eigenes Essen mit. Das Angebot der Deutschen, sie zu versorgen, sei abgelehnt worden, berichtet Metzler. Das Ganze sei schließlich eine Übung. Luxus und Genuss gehören nicht dazu.

Stolz der ganzen Familie

In einer Turnhalle der Kaserne stehen knapp 180 Feldbetten akkurat in Reih’ und Glied. Nur eine Handvoll Soldaten ist gerade da. Ein Mann schläft tief und fest, während ein Dutzend Reporter zuschauen, zwei weitere sitzen nebeneinander und starren in ihre Handys.

Genauso spartanisch ist der Sanitärbereich gehalten: Eine sehr lange Reihe Dixi-Toilettenhäuschen steht aufgereiht neben der US-Fahrzeugkolonne, Duschen gibt es in Containern. Eine Rechnung für die Kasernenbenutzung stellt die Bundeswehr der US-Army nicht aus. Nur wenn externe Dienstleister beauftragt werden, wie für die Container, müssen die Amerikaner zahlen.

Trotz des schlichten Ambientes fühlen sich die US-Soldaten wohl. „Die Deutschen haben uns überragende Gastfreundschaft gezeigt“, lobt Specialist Christoffer Lennon (21), der für technische Dinge in der Logistik-Brigade zuständig ist. Er erzählt, dass seine Familie ihn vermisst. Aber die sei auch mächtig stolz auf ihren Jungen.

Specialist Christoffer Lennon Quelle: Gerald Kleine Wördemann

Lennon stammt aus Georgia und trat mit 19 Jahren in den Army ein. Es ist das erste Mal, dass er im Ausland ist. Auch für seinen Vorgesetzten Sembrano ist es der erste große Einsatz.

Gegen 18 Uhr herrscht plötzlich Hochbetrieb an den Dixi-Toiletten. Die erste Kolonne bereitet sich auf den Abmarsch vor. Die einzige Pause bis Torgelow ist hinter Rostock an der Raststätte Speckmoor geplant. Die bleibt an diesem Abend für andere Autos gesperrt. Am Wochenende wird Sembranos Brigade in Polen sein. Wo genau ihr Manöver stattfindet, möchte oder darf niemand sagen. Nur, dass es in Nordpolen ist.

Bis Freitag in einer Woche fahren die Amis noch durch MV und machen dabei Halt in Hagenow und Torgelow. Auf dem Rückweg müssen sie auf deutsche Gastfreundschaft verzichten: Der Rückflug startet schon in Polen.

Mehr zum Thema:

Von Maxwell Honzik und Gerald Kleine Wördemann