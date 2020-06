Hagenow

Nach mehreren Graffiti- Schmierereien in Hagenow ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) ermittelt die Polizei jetzt wegen Sachbeschädigung und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Unbekannte Täter hatten am Wochenende an einer Schule im Kießender Ring an drei Gebäudefassaden Graffiti- Schriftzüge mit der Zahl „92“ angebracht. Dabei entstand Sachschaden. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 0 38 83 / 63 10) entgegen.

Von OZ