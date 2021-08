Wildunfälle im Kreis Ludwigslust-Parchim steigen

Grebbin/Ludwigslust

Im August gab es im Landkreis Ludwigslust-Parchim, laut Mitteilung der Polizei, bereits 200 Wildunfälle. Dabei wurden zwei Menschen leicht verletzt und es kam zu erheblichen Sachschäden an den betroffenen Fahrzeugen.

In Einzelfällen betrug die Schadenssumme bis zu 10 000 Euro. Angesichts dieser Entwicklung mahnt die Polizei, das eigene Fahrverhalten an das Verhalten der Tiere anzupassen.

Erst am Donnerstagabend (26.8) kam es auf der Kreisstraße 118 bei Grebbin zu einem Zusammenstoß zwischen einem Reh und einem Motorradfahrer. Dabei stürzte der 45-jährige Mann und es entstanden Schäden an seinem Motorrad. Er wurde zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Reh starb an der Unfallstelle.

Von liwa