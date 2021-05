Rostock

Sie führen über Flüsse, Gräben, Gleise und müssen durch den enorm gestiegenen Güterverkehr von Jahr zu Jahr mehr Lasten tragen. Sorgenkinder sind da vorprogrammiert.

Knapp zehn Millionen Euro investierte die Straßenbauverwaltung Mecklenburg-Vorpommern im vergangenen Jahr in die Sanierung und Instandhaltung maroder Brücken im Bundesland. „349 der Bauwerke stehen an Bundes- und 281 an Landesstraßen“, informiert Pressesprecher André Horn. 75 Prozent von ihnen wurden nach dem Jahr 1990 errichtet. Zehn von ihnen besitzen mittlerweile einen historischen Charakter, denn sie wurden bereits vor dem Jahr 1900 gebaut und tragen noch heute den Verkehr.

Brückenspechte im Dauereinsatz

Es sind die sogenannten Brückenspechte, die die Bauwerke regelmäßig untersuchen. Zu ihrem Spitznamen kamen die Ingenieure, weil ihr wichtigstes Werkzeug ein Hammer ist, mit dem sie die Brücken Stück für Stück abklopfen und so auf Schwachstellen im Material untersuchen.

Kommentar: Sparmaßnahmen bei Brücken sind teuer und gefährlich

Der Prüfungsablauf ist streng geregelt. Haupt-, Sicht- und Sonderprüfungen wechseln sich ab. Eine Mammutaufgabe, denn aneinandergereiht würden sie insgesamt eine Strecke von knapp 22 Kilometer Länge überbrücken – 274 298 Quadratmeter Brückenfläche. Immer wieder machen die Brückenspechte bei ihrer Arbeit Sorgenkinder aus. Sanierung, Sperrung, Umleitung, Stau. Die Folgen für den Verkehr sind dann enorm.

Drei Sorgenkinder in MV

Aktuell sind es besonders drei Brücken, die in Mecklenburg-Vorpommern nur noch unter besonderen Regeln befahren werden dürfen. Die Hochbrücke in Wismar ist derzeit für Lkw über zwölf Tonnen gesperrt. Zudem wurden die Fahrspuren von drei auf zwei reduziert.

Für die Bahnbrücke an der Bundesstraße 192 in Waren gelten sogar noch strengere Regeln. Für den Schwerverkehr gilt hier auf der Überholspur nicht nur eine Lasteinschränkung von zwölf Tonnen, sondern auch eine Abstandsbeschränkung von 50 Metern zwischen den Fahrzeugen. Komplett gesperrt sind die beiden Bauwerke für den genehmigungspflichtigen Schwerverkehr.

Das toppt nur noch die Brücke Paulsdamm bei Schwerin. Hier müssen die schweren Laster sogar einen Abstand von 70 Meter zueinander fahren, damit es der Brücke nicht zu schwer wird.

Müde Brücken

Schwächelt ein Tragbauwerk, ist die erste Maßnahme die Geschwindigkeitsbegrenzung. Doch viele Autofahrer halten sich nicht an die Regeln – und das hat Konsequenzen. Rollt der Verkehr langsamer, werden nicht nur die dynamischen Einwirkungen reduziert, sondern auch die sogenannten Ermüdungserscheinungen der Brücke. Im Umkehrschluss bedeutet das: Fahren Autos und Lkw zu schnell, muss die Brücke früher gesperrt werden.

Die Größte und die Kleinste

Mit einer Fläche von 32 771 Quadratmetern ist die Rügenbrücke die größte Brücke in Mecklenburg-Vorpommern. Die kleinste misst gerade einmal 20 Quadratmeter und unterführt einen Graben bei Karrenzin auf der Landesstraße 83. Gerade die ältesten Brücken bereiten den Spezialisten die wenigsten Sorgen. Sie stehen auf der B 5 bei Horst, der B 198 bei Dresenow, auf der B 104 in Rehna und der B 110 auf der Promenade in Demmin.

Doch auch wenn sie vor dem Jahr 1929 gebaut wurden, halten sie sich wacker. Aktuell gilt für keine einzige von ihnen Verkehrseinschränkungen. „Bei diesen Bauwerken handelt es sich entsprechend dem Alter um Brücken mit einer geringen Stützweite. Außerdem wurden damals Materialien verwendet, welche relativ unempfindlich gegenüber Schwingungen sind“, so Horn weiter. Das führe dazu, dass sie als robuster oder haltbarer als neu gebaute Brücken erscheinen. Trotzdem: Aufgrund ihres hohen Alters müssen auch sie in den nächsten Jahren durch Neubauten ersetzt werden, damit sie den modernen Anforderungen gerecht werden.

Seit dem 1. Januar 2021 fallen Autobahnbrücken übrigens nicht mehr in den Verantwortungsbereich der Straßenbauverwaltung. Sie werden von der Autobahngesellschaft des Bundes betreut.

Von Carolin Riemer