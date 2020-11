Wittenburg

Verschiedenes und originalverpacktes Werkzeug, das vermutlich aus Diebstählen stammt, hat die Polizei bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstagabend auf der Autobahn 24 bei Wittenburg ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) in einem Auto entdeckt. Den Beamten zufolge wurde das mit zwei Personen besetzte Fahrzeug von Polizisten aus Schleswig-Holstein gestoppt, die das Auto wegen gefälschter Kennzeichen am Wagen bereits verfolgt hatten.

Im Auto der 27 und 30 Jahre alten Männer fanden die Beamten unter anderem neuwertige Gartenwerkzeuge, aber auch zahlreiche Bohrer, Zangen, Seitenschneider, Schraubendreher und anderes Werkzeug. Einen Herkunftsnachweis konnten die beiden Männer, die die Aussage vor der Polizei verweigerten, nicht erbringen. Das Werkzeug wurde beschlagnahmt und gegen die beiden Männer wurde Anzeige erstattet.

