Wittenburg

Die Polizei sucht einen gestohlenen Renault Traffic, der in der vergangenen Woche in Perdöhl bei Wittenburg ( Ludwigslust-Parchim) gestohlen wurde. Die Täter entwendeten den schwarzen Pkw in der Nacht zum Freitag, 28. August, in der Dorfstraße.

Unklar ist, wie die Diebe das Auto gestartet haben, da die Eigentümerin im Besitz der Fahrzeugschlüssel ist. Die Kriminalpolizei in Hagenow (Tel. 038 83 / 63 10) ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.

Hinweise zum Vorfall beziehungsweise zum Verbleib des Renault mit dem amtlichen Kennzeichen SN-AS187 nimmt die Polizei in Hagenow entgegen.

