Wittenförden

Ein 19-jähriger Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag nahe Wittenförden schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam der Autofahrer aus Richtung Wandrum. Er kam in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Daraufhin prallte er ungebremst gegen einen Baum am Straßenrand.

Der 19-Jährige wurde dabei in seinem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr konnte ihn aus dem Unfallauto befreien, sodass der Mann kurz darauf ins Krankenhaus gebracht wurde. An seinem Auto entstand ein Totalschaden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.

Von OZ