Wöbbelin

Dank mutiger Fahrgäste und dem Busfahrer hat die Polizei in Wöbbelin einen pöbelnden Betrunkenen aus dem Verkehr ziehen können. Nach Angaben der Ludwigsluster Polizeiinspektion hatte der stark alkoholisierte Mann mehrere Insassen eines Linienbusses am 18. Dezember auf der Fahrt von Hamburg nach Polen beleidigt und bedroht. Weil er so aggressiv war, stoppte der Busfahrer auf einem Tankstellengelände auf der A 24 in der Nähe Wöbbelins.

Ein mutiger Fahrgast überwältigte den 63-Jährigen, um ihn im Anschluss der Polizei zu übergeben. Auch hier verhielt sich der Mann sehr aufbrausend und leistete den Beamten Widerstand. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Laut Polizeiinspektion gelang des den Beamten schließlich, dem Betrunkenen zwar Handschellen anzulegen, ein Atemalkoholtest blieb jedoch aus, da der 63-Jährige dazu nicht mehr in der Lage war. Er kam in eine Ausnüchterungszelle und wurde wegen Bedrohung angezeigt.

Von Caroline Bothe