Es riecht feucht und verbrannt – beinahe wie ein gelöschtes Lagerfeuer. Doch was die Kameraden der Feuerwehren im Landkreis Ludwigslust-Parchim am Wochenende geleistet haben, war weit mehr, als eine Feuerstelle unter Kontrolle zu bringen: Bei Wöbbelin brannten seit Freitag neun Hektar des Waldes. Das Prekäre: Das Waldstück ist munitionsbelastet. Eine Situation, die an den verheerenden Waldbrand in Lübtheen vor zwei Jahren erinnert.

Rund um das Karree liegen am Montagmittag dicke Schlauchleitungen, die sich auf dem Boden zwischen den Bäumen entlangschlängeln. An ihrem Ende: Beregnungsanlagen. „Die Lage ist sehr entspannt“, atmet Enrico Bill, stellvertretender Wehrführer, auf. „Rings um die neun verbrannten Hektar bewässern wir ständig einen 20 Meter breiten Streifen. Dahinter ist alles schwarz“, erzählt er und zeigt auf das verbrannte Unterholz in Sichtweite. 200 Meter weiter verläuft die A14.

Die A 14 in unmittelbarer Nähe zum Waldbrand ist am Montag noch bis zum Mittag gesperrt. Rund um den neun Hektar großen Waldbrand laufen Einsatzkräfte am Montag weiterhin Patrouille. Quelle: Frank Söllner

Feuerwehr bleibt jederzeit einsatzbereit

Die letzten Detonationen der alten Munition habe es am Montagmorgen gegeben. „Der Regen hat uns enorm in die Karten gespielt“, sagt Enrico Bill. Derzeit seien noch sechs Einsatzkräfte vor Ort, die rund um das Waldbrandgebiet Patrouille laufen. Um 17.30 Uhr stehe eine weitere Lagebesprechung mit dem Landrat und der zuständigen Forstverwaltung auf dem Plan, am Abend werde der Wald dann zurück an das Forstamt übergeben. „Die Schläuche und Beregnungsanlagen bleiben aber dort, damit wir die Löscharbeiten jederzeit wieder aufnehmen können, falls nötig“, betont der stellvertretende Wehrführer.

Bewohner Wöbbelins: „Wir hatten richtig Schiss“

Rund 700 Meter weiter riecht es nicht verbrannt – nicht mehr. „Immer wieder zogen in den letzten zwei Tagen Schwaden zu uns rüber. Waren wir draußen, mussten wir danach duschen und die Klamotten waschen. Alles hat furchtbar gestunken“, erzählt Kerstin Voigt (51). Sie wohnt in der zu Wöbbelin gehörenden Siedlung „Am Funkamt“, die so dicht am Brandherd liegt wie kein anderer Teil der Gemeinde. „Wir hatten richtig Schiss.“

Torsten und Kerstin Voigt (beide 51) wohnen„Am Funkamt“. Sie sagen: „Nach dem Brand in Lübtheen haben wir uns damals gedacht, wenn das bei uns passieren würde, säßen wir in einem Nest fest.“ Quelle: Frank Söllner

Rund 180 Menschen leben dort, etliche weitere in angrenzenden Wohngebieten. Ihnen stattete am Freitagabend die Bürgermeisterin Wöbbelins, Viola Tonn, einen Besuch ab und brachte schlechte Nachrichten: „Eventuell müssten wir evakuiert werden“, erinnert sich Kerstin Voigt mit Schaudern an das Gespräch. „Was soll man da nur mitnehmen? Was mach ich mit meinen Katzen? Solche Gedanken schießen dir durch den Kopf“, erzählt Claudia Brüssow (50), Kerstin Voigts Schwester.

Claudia Brüssow (50) wohnt „Am Funkamt“, einer Siedlung Wöbbelins – mitten im Wald und nur 700 Meter vom Brandherd entfernt. „Ich konnte die Nacht von Freitag auf Samstag kaum schlafen.“ Quelle: Frank Söllner

Auf Flugzeuge gewartet, die nicht kamen

In der Nacht von Freitag auf Samstag habe in der Siedlung kaum jemand geschlafen. „Ich habe ständig damit gerechnet, dass jemand an die Tür klopft und wir wegmüssen“, sagt die 50-Jährige. Am Sonnabendmorgen dann erstes Aufatmen: „Eine Nachbarin ist bei der Feuerwehr. Sie teilte uns mit, dass soweit alles unter Kontrolle ist.“ Dennoch: Das ganze Wochenende über habe es „mächtig geballert“. „Dann wussten wir, aha, es brennt noch“, schildert Claudia Brüssow die angespannte Lage.

Die ganze Familie habe immer auf die Flugzeuge gewartet, die wie in Lübtheen damals Wasser bringen würden. „Aber es beruhigte uns, dass keine kamen. Außerdem hatten wir das Gefühl, es ziehen immer mehr Feuerwehren ab“, berichtet Kerstin Voigt. Das Gefühl stimmte, wie Enrico Bill bestätigt: „Durch die Wassersprenger konnten wir die Einsatzkräfte enorm reduzieren.“ 20 waren damals nach dem Brand in Lübtheen angeschafft worden, weitere 20 nun an diesem Wochenende – auf dem kurzen Dienstweg, wie der stellvertretende Wehrführer sagt.

Stress und Nervosität beim Feuerwehreinsatz

Dennoch sei der Waldbrand nicht auf die leichte Schulter zu nehmen gewesen: „Jeder Einsatz beginnt mit einer Chaosphase, ist Stress, löst Nervosität aus. Noch dazu, da dass Gebiet munitionsbelastet ist.“ Wie gewaltig der Brand zwischenzeitlich war, davon konnten sich auch Kerstin Voigt und ihr Mann Torsten ein Bild machen, als sie mit dem Rad ein Stück den Waldweg entlang fuhren. „Immer wieder war ein riesiger Feuerschwall in der Ferne zu sehen“, blickt die 51-Jährige zurück.

Nur drei Kilometer weiter, in Tuckhude, ein ganz anderes Bild: „Hier war nichts los. Ein bisschen Rauch haben wir gerochen. Aber die Autobahn liegt ja zum Glück zwischen uns und dem brennenden Waldstück“, schildert Anwohner Martin Kopitzki seine Eindrücke vom Wochenende und räumt dann doch ein: „Kurz haben wir uns Gedanken über den Funkenflug gemacht, aber wir vertrauen ja unseren Feuerwehrleuten. Die hatten das schon gut im Griff.“

Martin Kopitzki (50) aus Tuckhude hat von dem Waldbrand in Wöbbelin kaum etwas mitbekommen. „Nur vor dem Funkenflug hatten wir kurz Angst.“ Quelle: Frank Söllner

28 400 Hektar in MV munitionsbelastet

Dennoch bleibt das Problem, dass es durch munitionsbelastete Gebiete immer wieder zu solch heiklen Bränden in MV kommen kann. 28 400 Hektar in MV sind laut Erfassung des Munitionsbergungsdienstes im Land davon betroffen. Etwa die Hälfte davon, nämlich 14 250 Hektar, befinden sich im 1000-Meter-Radius rund um Ortschaften. „Die Sicherheit der Menschen hat oberste Priorität und deshalb hat die Kampfmittelberäumung im Umkreis von Gemeinden Priorität“, sagt Marion Schlender, Sprecherin des Innenministeriums.

Bis das geschehen ist, müssen die Feuerwehren in MV auf alles vorbereitet sein. In Wöbbelin haben die schnelle Reaktion und die Erfahrungen aus Lübtheen zu einem positiven Ende verholfen. Übrig bleibt drei Tage nach Ausbruch des Waldbrandes nur ein feuchter, verbrannter Geruch. „Hauptsache, so etwas passiert nie wieder“, sagt Kerstin Voigt.

