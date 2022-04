Kostenlos bis 21:09 Uhr Bei Plau am See: Wohnhausbrand in Zarchlin  richtet Schaden in Höhe von 150 000 Euro an

In einer Doppelhaushälfte in Zarchlin bei Plau ist die Küche komplett ausgebrannt. Der Gesamtschaden wird auf eine Höhe von 150 000 beziffert. Die genau Brandursache ist noch unklar, aber die Feuerwehr hat einen Verdacht.