Wohnungseinbruch in Hagenow – Polizei ermittelt

Hagenow

Unbekannte Täter sind am Sonntag in eine Wohnung in der Robert-Stock-Straße in Hagenow eingedrungen. Nach Angaben der Polizei brachen die Täter gewaltsam die Wohnungstür auf und durchsuchten die Räume.

Ob die Täter etwas gestohlen haben, sei derzeit noch nicht klar. Die Polizei ermittelt wegen Wohnungseinbruchdiebstahls.

Von OZ