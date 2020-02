Wohnungseinbruch und Diebstahl in Rastow – Polizei sucht Zeugen

Rastow

Unbekannte sind am Samstag in eine Wohnung in Rastow ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) eingedrungen und haben unter anderem einen Fernseher und einen Laptop gestohlen. Die Einbrecher schlugen eine Fensterscheibe ein und gelangten so zwischen 10 und 16 Uhr in die Wohnung in der Bahnhofstraße.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall und nimmt Hinweise zur Tat oder zu Tätern unter der Telefonnummer 03874/4410 entgegen.

Von OZ