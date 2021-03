Ludwigslust

Ein Wolf wurde bei einem Unfall auf der Autobahn 14 zwischen Ludwigslust und dem Autobahnkreuz Schwerin am Montagabend getötet. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Tier von einem Lkw erfasst. Der 50-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Der Wolf wurde von der zuständigen Autobahnmeisterei geborgen. Erst vor kurzem wurde in Wismar und in Sievershagen bei Rostock ein Wolf gesichtet.

Von RND