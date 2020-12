Von einem Parkplatz abgekommen und mit einem Baum kollidiert ist am Sonntagabend ein Autofahrer in Zarrentin (Ludwigslust-Parchim). Die Polizei stellte fest, dass er eine nicht unerhebliche Menge an Alkohol getrunken hatte. Zusammen mit seinem Beifahrer suchte er offensichtlich den Kick.