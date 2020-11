Ein Lkw mit Kartons voll Tee hat am Mittwochmorgen auf der Autobahn 24 bei Zarrentin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gebrannt. Der Fahrer bemerkte das Feuer rechtzeitig, hielt an und verständigte die Feuerwehr. Die Unfallstelle in Richtung Berlin musste für 40 Minuten voll gesperrt werden.