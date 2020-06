Zarrentin: Mann kracht mit Pkw in Sicherungsfahrzeug

Zarrentin/Stolpe

Bei einem Verkehrsunfall in einer Baustelle auf der Autobahn 24 zwischen Zarrentin und Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Donnerstagmittag ein Mann leicht verletzt worden. Er war mit seinem Pkw aus noch ungeklärter Ursache gegen ein Baustellenabsicherungsfahrzeug geprallt. Der Autofahrer wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro.

Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge kam es zu einem Rückstau bis zur Anschlussstelle Zarrentin. Die rechte Fahrspur bleibt im Zuge einer Tagesbaustelle gesperrt.

Anzeige

Lesen Sie auch

Weitere OZ+ Artikel

Von OZ