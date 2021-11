Schwerin

Mit einer ganz eigenen Fassung und dem Untertitel „Wie die Musik mir das Leben rettete“ hat Mozarts „Zauberflöte“ am vergangenen Freitag im Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin Premiere gefeiert. Eine gute Wahl in diesen aufgeheizten Zeiten, diese Oper, die wie keine andere für Humanität, Versöhnung, Standhaftigkeit und freies Denken steht, auf den Spielplan zu setzen.

Es ist Mozarts letzte Oper vor seinem frühen Tod 1791 mit nur 35 Jahren. Sein Librettist, der Theaterdirektor Emanuel Schikaneder hat sich die Partie des Papageno sozusagen auf den Leib geschrieben. 150 Jahre lang sei diese historische Interpretation auch okay gewesen, jetzt sei es an der Zeit, die Figur neu zu denken, meint jedenfalls Papageno.

Papageno tritt aus dem Spiel heraus

Regisseur Martin Mutschler macht seinen Papageno, gesungen vom Bariton Martin Gerke, nicht nur zum komischen Volkshelden, sondern auch zum Erzähler und Beobachter. Er gestattet ihm, seine Rolle im Spiel zu verlassen, zu hinterfragen und mit dem Publikum zu kommunizieren.

Der Spagat gelingt Martin Gerke, der in der gekürzten „Zauberflöte“ nun zur Hauptfigur wird. Mit Flechtzöpfen, Schnauzbart und dem eigenwilligen Fransenkostüm verkörpert er nicht nur den lustigen Vogelmann, sondern steht auch für Eigenwilligkeit und Selbstbestimmung. Er sticht optisch von Anfang an aus dem Ensemble heraus, das zu Beginn gemeinsam die Bühne betritt.

Hätte man Mozarts Musik nicht einfach vertrauen können?

Die Suche nach einem zeitgemäßen Inszenierungsansatz hat allerdings Schwächen, so lobenswert der Versuch auch sein mag. Es stellt sich die Frage, ob der Regisseur Mozarts Musik nicht einfach hätte vertrauen können. Sie braucht doch keine Erklärung. Gerade die Musik der Zauberflöte gilt als vollkommen, weil sie so facettenreich, volkstümlich, dramatisch, anmutig und beseelt ist.

Szene der Schweriner Inszenierung der „Zauberflöte“: Cornelia Zink als Pamina Quelle: Silke Winkler

Wer als Zuschauer die Oper nicht kennt, könnte bei dieser „Zauberflöte“ den Faden verlieren. So huscht Papagena, gesungen von Katrin Hübner, ganz unvermittelt in die Szenerie. Dabei zählt gerade die Szene ihrer Verwandlung mit zu den lustigsten im Original. Hier ist sie gestrichen.

Me too lässt grüßen

Bühnenbildnerin Sarah-Katharina Karl schafft mit Stoffbahnen und Licht ein Bühnenbild zwischen Romantik und Minimalismus. Der Eintritt zu Sarastros Reich führt durch einen überdimensionalen Bilderrahmen. Weil das Orchester auf der Bühne hinter der Spielfläche sitzt, wird auch der Orchestergraben als Bühnenraum genutzt. Videosequenzen ergänzen das Bühnenbild. Allerdings erschließt sich die Absicht dahinter nicht. Die Einblendungen wirken überfrachtend, manchmal verstörend. Ein Konzept ist nicht erkennbar.

Für die Kostüme zeichnet Alexander Djurkov Hotter verantwortlich. Er bedient sich im Kleiderschrank von heute, wählt Jeansklamotten und Lederjacke für Tamino und Pamina aus. Die drei Damen treten in schwarzen Overalls auf, unter denen sie gut sichtbar Reizwäsche tragen. Me too lässt grüßen, wenn auch umgekehrt. Tamino kann sich der weiblichen Übergriffigkeit kaum erwehren. Die Königin der Nacht schwebt als Kosmonautin von der Decke ins Geschehen. Es sind moderne, fordernde Weiber, die allesamt wissen, was sie wollen und wo es lang geht. Ihnen gegenüber stehen die Männer in Sarastros Reich, deren Kostüme auffallend schwer und tradiert sind.

Am Ende sind Pamina und Tamino nur noch mit Unterwäsche bekleidet und dürfen nach bestandener Wasserprobe auch in echtem Wasser planschen. Hurra! Nun kann auch die Versöhnung aller Mächte stattfinden. Die Inszenierung endet mit einem fröhlichen Nassspritzen derer, die mitmachen wollen.

Gänsehaut bei Morgane Heyse als Königin der Nacht

Die Partie des Tamino sang Marius Pallesen mit kraftvollem Tenor. Seine Rolle hätte etwas mehr Führung vertragen, vielleicht auch etwas mehr Zartheit in der Gestaltung. Andreas Hörls Sarastro wirkte sicher und routiniert.

„Die Zauberflöte“ in der Inszenierung des Mecklenburgischen Staatstheaters Schwerin, Morgane Heyse als Königin der Nacht. Quelle: Silke Winkler

Überzeugend waren die weiblichen Partien. Morgane Heyse glänzte als Königin der Nacht. Ihre Rachearie mit den berühmten hohen Koloraturen bestand sie mit Bravour und sorgte für Gänsehaut beim Publikum. Pamina wurde von der Sopranistin Cornelia Zink gesungen, nuancenreich zwischen Liebe und Schmerz changierend. Souverän als die drei Damen überzeugten Karen Leiber, Itziar Lesaka und Sofia Pavone.

Alles in allem wirkte die Inszenierung aber recht bemüht und blieb die Antwort auf den Untertitel „Wie die Musik mir das Leben rettete“ leider schuldig. Warum ausgerechnet ein Offizier in einer eingeblendeten Videobotschaft erzählt, wie sich ein Kollege mit Mozarts Musik nach einem Verlust tröstet, hinterlässt Ratlosigkeit und mehr Fragen als Antworten.

Von Gabriele Struck