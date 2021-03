Boizenburg

Ein Mann soll am vergangenen Mittwoch in einem Bus in Boizenburg zwei Jungen angesprochen haben. Nach Aussage eines der Siebenjährigen Kinder hätte sich der Mann direkt nach dem Einsteigen zu ihnen gesetzt und Süßigkeiten angeboten, die er aus einem Rucksack hervor holte, heißt es aus der Polizeiinspektion Ludwigslust am Montagvormittag. Die Polizei prüft den Vorfall derzeit und sucht daher nach Zeugen. Bisher würden sich alle Informationen auf die Aussagen der beiden Jungen stützen.

Beschreibung des Mannes:

Der unbekannte Mann soll schätzungsweise zwischen 40 und 50 Jahre alt sein und eine braune Jacke und eine dunkle Hose getragen haben. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch gegen 11.30 Uhr im Bus der Linie 520 auf dem Weg zum Bahnhof. Dort seien die beiden Jungs auch ausgestiegen, nachdem sie das Angebot des Mannes ignoriert hätten. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847/ 6060) entgegen.

Von OZ