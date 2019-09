Parchim

Eine 16-Jährige ist am Samstagabend mit gesundheitlichen Problemen ins Krankenhaus gebracht worden. Vermutlich war übermäßiger Drogenkonsum die Ursache, so die Polizei.

Gegen 21 Uhr hat der Inhaber einer Wohnung in der Walter-Hase-Straße in Parchim den Notruf abgesetzt, da es einer 16-Jährigen schlecht geworden ist. Zu dem Zeitpunkt hatte sich das Mädchen gemeinsam mit mehreren Personen in seiner Wohnung aufgehalten. Der Wohnungsinhaber gab gegenüber den Beamten an, die 16-Jährige habe Drogen konsumiert.

Polizei findet Amphetamine

Die Jugendliche wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Sie ist den Beamten schon aufgrund verschiedener Drogendelikte bekannt. Welche Drogen das Mädchen am Sonntag vor ihrem Krankenhausaufenthalt konsumiert hat, ist noch unbekannt.

Die Polizisten haben daraufhin die betreffende Wohnung durchsucht. Dabei entdeckten sie kleinere Mengen Amphetamine in Tütchen. Die Drogen wurden sichergestellt. Die Polizei nahm vier Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz auf.

Von RND/sal