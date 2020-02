Zug evakuiert: Umgestürzter Baum sorgt für Streckensperrung bei Hagenow

Die Fahrgäste des Regionalzuges RE 4311 sind am Sonntag bei Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) evakuiert worden. Ein umgestürzter Baum hatte eine Leitung eines Fahrbahnmastes beschädigt, so dass diese in den Fahrbereich des Zuges hineinragte. Die Fahrt konnte nicht fortgesetzt werden.