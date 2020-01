Zusammenstoß mit Kleinbus in Parchim: Fünf Verletzte

Parchim

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Kleinbus und einem Pkw sind am Freitagmorgen in der Schweriner Chaussee in Parchim fünf Personen verletzt worden, eine davon schwer. Die 68-jährige Beifahrerin des Autos erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde zur Behandlung mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden. Die Straße musste einige Zeit voll gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Derzeit wird vermutet, dass der Fahrer des Kleinbusses die Vorfahrt missachtet hat.

