Wittenburg

In Wittenburg treiben Diebe ihr Unwesen. Am Mittwoch wurde zunächst eine 17-Jährige bestohlen, als sie in der Stadt in einem Geschäft einkaufen war.

Nach Polizeiangaben entwendeten der oder die Täter das Portemonnaie der Jugendlichen aus ihrer Jackentasche. In der Geldbörse befanden 130 Euro. Die Polizei in Hagenow ermittelt jetzt wegen Diebstahls.

Unbekannte brechen in Klamottenladen ein

Bargeld wurde in der Nacht zum Donnerstag auch aus einem Bekleidungsgeschäft in Wittenburg gestohlen. Die Einbrecher drangen durch ein Fenster in den Laden in der Hagenower Chaussee ein. Sie öffneten eine Tresor und durchsuchten mehrere Räume.

Die Polizei in Hagenow nimmt Hinweise aus der Bevölkerung unter Tel. 038 83 / 63 10 entgegen.

Von OZ