Zwei Lkw kollidieren auf A 24 bei Wittenburg: Eine Person schwer verletzt

Auf der Autobahn 24 zwischen Zarrentin und Wittenburg ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) wurde mindestens ein Fahrer bei einem weiteren Verkehrsunfall am Mittwochmittag schwer verletzt. Der Polizei zufolge sind circa Kilometer vor der Abfahrt Wittenburg zwei Lkw zusammengestoßen.

Rettungskräfte und Polizei sind vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Die Autobahn 24 ist an der Unfallstelle in Fahrtrichtung Berlin gesperrt. Zuvor kam es am Morgen zu einem Autounfall zwischen Wittenburg und Hagenow, bei dem ein Fahrzeug auf einen überholenden Lkw gefahren ist. Die Polizei ermittelt derzeit noch.

