Zwei Männer rauben Frau in Schweriner Altstadt aus

Schwerin

Am Montagabend wurde in der Schweriner Altstadt eine Frau beraubt. Laut Polizei hielten zwei Täter gegen 20.25 in der Straße Am Dom die Frau fest und drohten ihr Gewalt an. Dabei wurde die Geschädigte leicht verletzt.

Die beiden Männer raubten demnach eine schwarze Lederhandtasche, die Krankenkassenkarte der Geschädigten sowie eine LED-Glühlampe samt Karton. Beide Täter sollen deutsch mit sehr starkem fremdsprachigen Akzent gesprochen haben, so die Beamten. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Von RND/sal