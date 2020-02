Zwei Tage Streik im Nahverkehr von MV: Diese Busse und Straßenbahnen sind betroffen

Rostock

Erneute Belastungsprobe für alle Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr von MV: Die Gewerkschaft Verdi kündigte am Montag ganztägige Streiks für Dienstag (25.2.) und Mittwoch (26.2.) an. Betroffen sind alle Busse in den Landkreisen Rostock, Ludwigslust-Parchim, Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Rügen sowie in Greifswald. In Rostock stehen Busse und Straßenbahnen der RSAG still. Einzige Ausnahme: die Busse von Nahbus im Landkreis Nordwestmecklenburg fahren.

Seit Wochen befinden sich der Kommunale Arbeitgeberverband (KAV) und die Gewerkschaft in Tarifverhandlungen, vier Runden blieben jedoch ohne Ergebnis. Wie Verdi am Montag mitteilte, wurde der nächste Termin auf den 3. März 2020 festgelegt. „Wir gehen mit der Erwartung in diese Verhandlung, dass der KAV-MV mit dem angekündigten Angebot einen deutlichen Schritt in Richtung einer Einigung macht“, sagt Verdi-Verhandlungsführer Karl-Heinz Pliete.

In den vergangenen Wochen hatten Bus- und Straßenbahnfahrer bereits mehrfach die Arbeit niedergelegt. Die Aktionen stießen wegen später Ankündigungen auf Kritik.

Mehr zum Thema:

Von OZ