Die Frau ist am Sonnabend mit ihrer Tochter am Schweriner Bahnhof unterwegs gewesen. Da sie offensichtlich betrunken war, brachten zwei Männer das Mädchen zur Polizei. Dort sagte es aus, dass es nicht nach Hause zurück möchte. Die Mutter kam mit 2,5 Promille über Nacht in Polizeigewahrsam.