Schwerin

Der auf dem Lankower See in Schwerin vermisste Junge bleibt weiter verschwunden. Wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte, blieben alle Suchmaßnahmen per Boot auf dem Wasser und auch mit Polizeikräften sowie Fährtenhund am Ufer bislang ohne Erfolg.

Der zwölfjährige Junge soll mit Bekannten an dem Badesee unterwegs gewesen sein. Nach bisherigen Ermittlungen war er am Sonntag auf dem See hinter einem Boot hinterhergeschwommen und dabei plötzlich untergegangen. Eine noch am Sonntagnachmittag gestartete großangelegte Suche mit mehreren Booten, einer Drohne und einem Hubschrauber samt Wärmebildkamera war ohne Erfolg geblieben und musste wegen Dunkelheit abgebrochen werden.

Derzeit liefen Beratungen, auf welche Art und Weise eine Suche noch weitergeführt werden könnte. Allerdings gebe es wenig Hoffnung, den Jungen noch lebend zu finden. Der Lankower See ist etwa 1,5 Kilomater lang und bis zu zehn Meter tief, das Wasser im Wesentlichen sehr trübe.

Von RND/dpa