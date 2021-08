Lankower See - Zwölfjähriger nach Baden in Schweriner See verschwunden – Suche geht weiter

Erst schwamm er einem Boot hinterher, dann war er plötzlich verschwunden: Auf dem Lankower See wird seit Sonntag nach einem Zwölfjährigen gesucht. Mehrere Boote und ein Hubschrauber sind im Einsatz.