Tagebuchroman als Blick in die Vergangenheit

Der Schriftsteller Norbert Scheuer war der erste Autor, der innerhalb der Literatour Nord 2019/20 in Rostock las. In der „anderen Buchhandlung“ stellte Scheuer seinen neuen Roman „Winterbienen“ vor.

Der Autor nimmt den Leser mit in das Jahr 1944. Seine Hauptfigur Egidius Arimond ist ein aus dem Schuldienst entlassener Lehrer, der Bienen züchtet. Dies wird schließlich zur Tarnung für waghalsige Unternehmen. Denn Arimond schmuggelt Juden in seinen präparierten Bienenstöcken von Deutschland hinüber ins besetzte Belgien. Damit bringt er sich auch selbst in Lebensgefahr. Die Hauptfigur leidet überdies an Epilepsie, was ihn vor der Einziehung in den Kriegsdienst bewahrt hat. Aber: Nicht nur die Versorgung mit Lebensmitteln, auch die Versorgung mit Medikamenten wird immer schwieriger.

Eine Handlung auf mehreren Ebenen

Vor diesem historischen und damit auch persönlichen Hintergrund spielt die Handlung. Norbert Scheuer hat sein neues Werk bewusst als Tagebuchroman konzipiert, „um direkt ins Geschehen“ zu gehen, auch um nicht weiter bewerten zu müssen. „Ich wollte nicht moralisieren“, so der Schriftsteller, „keinen Helden darstellen, sondern einen Normalbürger“, so der Autor. So baute er auch keine Konstellation von Gut und Böse auf. Sein Roman spielt allerdings auf vielen Ebenen, er hat auch historische Bezüge. Denn zwischendurch wird aus Fragmenten eines Mönches aus dem 15. Jahrhundert zitiert, dessen Texte Egidius Arimond aus dem Lateinischen übersetzt hat. Sein Vorfahr Ambrosius war ein Benediktinermönch.

Mit großer Sprachgewalt erzählt Norbert Scheuer in „Winterbienen“ einfühlsam und auch sehr lebendig aus einer Zeit, die von großer Zerstörung geprägt war, auch von einer großen Ungewissheit. Mit der Verortung der Nazi-Thematik in der Provinz – alle Romane von Norbert Scheuer spielen in der Eifel – gibt es eine besondere Perspektive, auch mit den Naturbeschreibungen. Im Gespräch mit dem Literaturwissenschaftler Stephan Lesker von der Universität Rostock gab Norbert Scheuer dem Publikum Einblicke in seinen Schreibprozess.

Von Thorsten Czarkowski