„Ich werde dich für immer vermissen, meine beste Freundin! Danke für alles, ich liebe dich!“ Es sind die berührenden Abschiedsworte einer jungen Springreiterin. Tessa Leni Thillmann trauert um ihr Lieblingspferd. Die Stute 3Q Qadira ist qualvoll an einer Herpes-Infektion gestorben.

„Ich bin dir für alles dankbar, was du mir ermöglicht hast: für unsere gemeinsamen Erfolge und all die wunderschönen und unvergesslichen Momente! Du bist und bleibst meine Wunderstute“, schreibt die 16-Jährige auf Instagram.

„Sie war meine allerbeste Freundin“

„Eigentlich war das meine allerbeste Freundin“, erzählt Thillmann – und ihre Augen leuchten dabei.

2019 wird sie auf „Quaddy“, wie sie die braune Stute liebevoll nennt, Vize-Europameisterin der Children. Bei internationalen Starts folgen weitere Erfolge. „Sie hat immer für mich gekämpft“. Wenn im Parcours die Glocke als Startsignal ertönte, „hatte sie den Kampfmodus an“, berichtet die aus Rastorf bei Bobitz (Landkreis Nordwestmecklenburg) stammende Nachwuchsreiterin.

Die Stute stirbt trotz Impfung

Anfang Februar reist Tessa Leni Thillmann mit ihren Eltern und drei Pferden nach Valencia zu einer mehrwöchigen Spring-Tour. Über 1000 Pferde sind dabei. Dann bricht das Virus aus. Die ersten Pferde bekommen Fieber. Auch die zwölfjährige 3Q Qadira erwischt es, obwohl sie gegen Herpes geimpft ist. „Sie hat am ganzen Körper gezittert, war ganz wackelig auf den Beinen und hat durch einen durchgeguckt. Das war ganz schrecklich anzusehen“, meint die Nachwuchsreiterin.

Ihr Pferd muss erlöst werden. Weitere Vierbeiner sterben. Viele zeigen schwere Krankheitsverläufe, hängen am Tropf und kämpfen ums Überleben. Die Tierklinik in Valencia ist überfüllt.

Schlimmster Ausbruch seit Jahrzehnten

Der „Ausbruch ist wahrscheinlich der schlimmste seit vielen Jahrzehnten in Europa“, sagte FEI-Generalsekretärin Sabrina Ibáñez. Der Weltverband hat bis zum 28. März alle Turniere in Deutschland und neun weiteren europäischen Ländern abgesagt.

„Das ist die Hölle, einfach katastrophal“, beschreibt Verena Thillmann die Lage vor Ort. Es habe über eine Woche gedauert, ehe die Test-Ergebnisse vorlagen, kritisiert die Mecklenburgerin. „Wäre es schneller gegangen, wären die Pferde vielleicht noch am Leben.“

Pferdebesitzer fühlen sich im Stich gelassen

Die Pferdebesitzer fühlen sich von den spanischen Behörden, Tierärzten und vom Weltverband FEI im Stich gelassen. Doch die Reiterfamilie hält zusammen. „Viele haben uns Hilfe angeboten“, bekräftigt Verena Thillmann. Zwei deutsche Tierärzte wurden eingeflogen und ein Spendenkonto errichtet. 50 000 Euro sind bereits verbucht.

Damit Tessa die schrecklichen Bilder in Spanien nicht länger mit ansehen muss, wird sie von ihren Eltern zurück nach Deutschland geschickt – und nimmt sofort die Zügel wieder in die Hand. Die junge Reiterin, die Mitglied im Team von Hilmar Meyer ist, trainiert im niedersächsischen Morsum an der Seite von Alexa Stais. Die 24 Jahre alte Südafrikanerin ist ihr Vorbild.

In den Sattel zu steigen, sei eine „riesengroße Ablenkung. Ich liebe das Reiten, das ist mein Leben.“ Sie versuche, die traurige Ereignisse aus Valencia zu vergessen. Das Reiten lindere den Schmerz, sagt Tessa.

Charkow auf dem Weg der Besserung

Verena und ihr Mann Karsten wollen, sobald sie die erforderlichen Papiere in der Tasche haben, die Reise nach Mecklenburg antreten. Mit dabei sind Cachin und Charkow, der nach gut einer Woche Fieber auf dem Weg der Besserung ist. „Ich hoffe und bete, dass sie heil und gesund aus Valencia zurückkommen“, sagt Tessa Leni Thillmann.

Von 3Q Qadira bleibt nur die Erinnerung. Tessa hat Videos von ihrem Lieblingspferd gepostet. Ob beim Wettkampf, am Strand, beim Streicheln oder beim Füttern – die Sequenzen zeigen „nur einen kleinen Teil der wunderschönen Momente, die ich mit dir erleben durfte“, schreibt Tessa. „Ich werde es vermissen, mit dir durch die Parcours zu fliegen und das Glück der Erde auf deinem Rücken zu spüren.“

Von Stefan Ehlers