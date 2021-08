Trotz Corona: Schon 20 000 Gäste bei Festspielen MV

Schwerin

Halbzeit bei den Festspielen MV – die Klassikreihe zieht eine erste Bilanz der Saison 2021 unter Corona-Bedingungen. 20 000 Gäste haben die bisher 110 Konzerte in ganz MV besucht. Festspiel-Intendantin Ursula Haselböck zeigte sich mit diesem Zwischenergebnis unter den gegebenen Bedingungen zufrieden. Sie sagt aber auch, dass dieser Festspielsommer so nur machbar gewesen sei, weil die Künstler zu enormen Zugeständnissen bereit gewesen seien.

Da die Klassikreihe nur die Hälfte der normalen Besucherkapazität besetzen durfte, hatten sich fast alle Künstler bereit erklärt, ihr Konzert zweimal hintereinander für dieselbe Gage zu spielen. Haselböck sagt: „Das haben wir gemacht, wo es möglich war. Wo es aus körperlichen Gründen wie bei Blechbläsern nicht ging, gab es nur ein Konzert.“

110 statt 65 geplanter Konzerte bis zur Halbzeit

Ursprünglich seien 65 Veranstaltungen für diesen Zeitraum geplant gewesen. „Die anfänglich extrem kleinen Publikumskapazitäten konnten in den zurückliegenden Wochen zunehmend vergrößert werden. Dennoch konnten durch das vorgegebene Schachbrettmuster bei der Bestuhlung mit Sicherheitsabständen deutlich weniger Besucher eingelassen werden als normalerweise.

Haselböck hofft, „dass im August und September noch mehr Menschen in die Konzertsäle zurückkehren und so beweisen, dass die Pandemie die Kultur nicht in die Knie zwingen kann“. Die Intendantin wünscht sich, bis zum Ende der Saison auf rund 50 000 Gäste zu kommen. In normalen Jahren besuchen mehr als 90 000 Gäste die Konzerte.

Festspiele wechseln für zweite Hälfte wieder in den Normal-Modus

Mehrkosten seien durch die Zugeständnisse der Künstler in diesem Jahr nicht angefallen. „Das hätten wir uns auch nicht leisten können“, so Haselböck. Trotzdem sei die Umstrukturierung für Künstler als auch Festspielteam eine enorme Belastung gewesen, so dass die Reihe für die zweite Saisonhälfte mit weiteren 75 Konzerten bis zum Abschlusskonzert mit dem amerikanischen Pianisten Kirill Gerstein und der NDR Radiophilharmonie unter Leitung von Alan Gilbert am 18. September in Wismar von dieser Doppelstruktur abweichen werde.

„Ab jetzt wird es wieder normale Konzerte mit Pause geben.“ Die Säle sind zur Hälfte besetzt. Die Gäste werden vor Ort platziert. Haselböck sagt: „Unsere Künstler haben die Notwendigkeit der Doppelbelastung verstanden, sind uns unglaublich entgegengekommen, nun aber auch froh, dass wieder eine gewisse Normalität einkehrt.“

Weltstar in MV: Der Münchener Cellist Daniel Müller-Schott kommt am 21. August zum Open Air nach Klütz. Quelle: Geert Maciejewski

Insgesamt hatte die Reihe für die Saison mehr als 140 Konzerte an 90 verschiedenen Locations in ganz MV geplant. Vom 6. bis 8. August folgt das umstrukturierte „Große Fest im Kleinen Park“ in Ludwigslust. An drei statt bisher zwei Tagen werden die Gäste, die in normalen Jahren durch den Park flanieren, vor Ort nach Wahl an einer der drei Bühnen platziert. Weitere Highlights sind das Open Air des Weltmusikensembles Dreamer’s Circus am 15. August im Park von Schloss Schwiessel, das Open Air auf Schloss Bothmer in Klütz am 21. August mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, dem Münchener Cellisten Daniel Müller-Schott und dem österreichischen Violinisten Emmanuel Tjeknavorian.

Kinder- und Familienkonzerte gibt es am 15. August mit dem finnischen Pianisten Jarkko Riihimäki und dem Moderator André Gatzke in der Rostocker HMT und am 24. August mit dem Percussionisten Andrej Gerassimez im Schützenhaus Grabow. Der HMT-Sommercampus beginnt am 19. August. Die argentinische Cellistin Sol Gabetta kommt am 28. August nach Redefin. Das Event 360 ° Orchester“ läuft vom 4. bis 5. September auf Schloss Ulrichshusen. Die Inselmusik läuft nach Abschluss der Sommersaison ab 19. September mit zehn Konzerten auf Rügen. Am 8. Oktober kommt der Pianist Rudolf Buchbinder zu „Weltstars in Redefin“ ins Landesgestüt und das Event „Unerhörte Orte“ im Rostocker Ostseestadion wurde auf den 10. November verlegt.

Von Michael Meyer