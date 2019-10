Berlin

Zum ersten Mal hat der Naturschutzbund eine weltweit gefährdete Art zum „Vogel des Jahres 2020“ ausgezeichnet – Die Turteltaube. Man kennt sie vor allem als Symbol der Liebe. Doch die Tauben leben nicht ganz so romantisch, wie ihr Ruf es vermuten lässt.

Die Turteltaube stehe auf der weltweiten roten Liste, verkündeten der Naturschutzbund ( Nabu) und der bayerische Landesbund für Vogelschutz ( LBV) am Donnerstag. Der Bestand ist in kürzester Zeit rapide zurückgegangen. Aktuell gibt es fast 90 Prozent weniger dieser Tauben im Vergleich zu 1980. Heute brüten nur noch höchstens 22 000 Paare in Deutschland.

Auch die Brutpaare in Mecklenburg-Vorpommern seien bedroht, sagt der Biologe Stefan Kahl vom Vogelpark in Marlow (Vorpommern-Rügen). Der Vogel steht auf der Roten Liste der Brutvögel, die das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz herausgibt. Turteltauben wurden darin zuletzt von der Kategorie „Gefährdet“ hochgestuft auf „Stark gefährdet“. Eine Schätzung aus dem Jahr 2009 geht von 900 bis 1700 Brutpaaren in MV aus.

Doch warum sind viele Flächen turteltaubenfrei? Die industrielle Landwirtschaft benötigt immer mehr Fläche und damit verliert die Taube ihren Lebensraum. Es fehlt ihnen an Nahrung, die vorwiegend aus Wildkräutern besteht und Brutplätzen.

Zusätzlich werden die bunten Tiere im Mittelmeerraum gejagt. In Frankreich, Spanien und Malta können die Zugvögel legal geschossen werden, wenn sie Europa zwischen Ende Juli und Anfang Oktober zum Überwintern verlassen.

Um gegen die Jagd vorzugehen und die Tauben zu schützen, hat der Nabu eine Petition gestartet. Die Bundesumweltministerin Svenja Schulze ( SPD) soll dazu bewegt werden, sich für den Stopp der Turteltaubenjagd in den EU-Mitgliedsstaaten einzusetzen.

Von Lisa-Marie Ulke